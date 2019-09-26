Сестра Джонсона обрушилась с критикой на своего брата

Сестра британского премьера Бориса Джонсона Рэйчел в беседе с журналистами подвергла резкой критике риторику своего брата.
Накануне в ходе ожесточенных дебатов в парламенте Джонсон позволил себе ряд резких высказываний.
"Мой брат использует слова "сдаться" и "капитуляция", как будто люди, встающие на пути благословенной воли народа, а именно 17,4 миллиона голосов в 2016 году, должны быть повешены, утоплены, четвертованы, обмазаны смолой и обсыпаны перьями. Я считаю, что это достойно порицания. Я надеюсь, что сегодня в палате общин всеми сторонами будет достигнуто некое соглашение, чтобы подобного рода вещи полностью были сведены на нет. Это ни к чему не приведет", — сказала младшая сестра премьера в программе телеканала Sky News, которая выйдет в эфир в четверг вечером.
Она подвергла критике и высказывания брата по поводу депутата Джо Кокс, убитой в 2016 ультраправым радикалом.
"Я считаю, что было особенно безвкусно в отношении тех, кто оплакивает мать, депутата и друга, говорить, что лучший способ почтить ее память — это осуществить то, против чего она и ее семья выступали — Brexit. Это очень безвкусно — поминать парламентария, убитую кем-то, кто кричал "Британия прежде всего!", поддерживая крайне правые взгляды, которые разжигаются такого рода риторикой", — сказала Рэйчел Джонсон.
Ранее о своей отставке с министерского поста и об уходе из парламента объявил брат премьера Джо Джонсон. Он объяснил свое решение тем, что его политические взгляды и семейные отношения вступили в конфликт, который он не может разрешить никаким иным способом.
Премьер-министр ответил отказом на просьбы коллег по парламенту и семьи Кокс извиниться за свои слова.
"Премьер-министр очевидным образом озвучил более широкую идею, что он считает, что проблема Brexit должна разрешиться, потому что она создает беспокойство и недовольство в стране", — заявила журналистам официальный представитель премьера.