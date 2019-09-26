Эксперт рассказал про варианты «сюрпризов» для США

Варианты «сюрпризов» для США после невыдачи виз части российской делегации назвал эксперт

Решение США по «техническим причинам» не выдавать членам российской делегации визы для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН является примером хамского дипломатического поведения, считает политолог Николай Топорнин . Американцы должны понимать, что их действия не окажутся безнаказанными, а Россия подготовит в ответ зеркальный или ассиметричный «сюрприз».

Ответные меры России после невыдачи виз

Подготовить ответ на невыдачу членам российской делегации виз для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН пообещал министр иностранных дел Сергей Лавров . Отвечая на вопрос, о каких мерах идет речь, глава внешнеполитического ведомства попросил не лишать возможности сделать «сюрприз».

«Решение американцев не выдавать визы членам российской делегации, отправляющимся на заседании Генассамблеи ООН, является примером хамского дипломатического поведения. Оно ничем не объясняется и не аргументируется. Более того, со стороны Госдепа вообще не последовало каких-то заявлений по этому поводу, США сослались на техническую задержку.

Но что значит техническая задержка? Из РФ в ООН едет серьезная делегация, в том числе представители парламента и МИДа, они длительное время готовились для участия в Генассамблее, документы были поданы за 55 дней, соблюдены все стандарты. Очевидно, что мы имеем дело отнюдь не с технической задержкой, действия США носят явный дипломатически-провокационный характер.

Американцы должны понимать, что их действия не окажутся безнаказанными. В Вашингтоне хорошо знают стандартную позицию российского МИДа, который всегда отвечает либо зеркальным образом, либо ассиметрично. Теперь стоит дождаться ответных мер российской стороны, о которых уже заявил Лавров, назвавший их неким «сюрпризом», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» Николай Топорнин.

При этом Москва в 2018 году наоборот пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона , который находился в санкционном списке. Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров в интервью «Коммерсанту», в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка «категорически невозможно». Дипломат назвал такой подход печальной демонстрацией «американской исключительности».

Варианты "сюрпризов" России

«Первая идея «сюрприза», которая напрашивается, связана с невыдачей виз американским высоким должностным лицам, которые едут либо в РФ, либо транзитом через российскую территорию в третьи страны. Речь идет о мерах, связанных с посещением российской территории. Американские чиновники должны отдавать себе отчет в том, что им следует более внимательно относиться к поездкам в нашу страну, а на границе их могут в любой момент ожидать такие сюрпризы.

Например, кто-то прилетит по визе в аэропорт Шереметьево, а там выяснится, что виза была аннулирована и вообще ее выдали по технической ошибке. Это один из возможных вариантов, но далеко не единственный. Второй вариант — вообще ограничить выдачу визу американским политикам и дипломатам. Третий вариант — осложнить аккредитацию дипломатическому персоналу или членам их семей» — предполагает Топорнин.

История тянется с предыдущего дипломатического кризиса, после чего стало очень сложно и нашим и американским дипломатам получить разрешение на въезд и аккредитацию в качестве дипломатического работника, а не просто визу.

Напомним, что дипломатический скандал с Россией начал покидающий пост президента США Барак Обама в декабре 2016 года, когда объявил шпионами и выслал из Америки 35 российских дипломатов. В это же время сотрудникам посольства РФ был запрещен доступ к объектам дипломатической собственности.

Москва заявила о планах дождаться реакции нового американского президента Дональда Трампа . Так как ее не последовало, то Россия на условиях паритета существенно сократила число американских дипломатов на территории РФ. С тех пор дипломатический конфликт регулярно сопровождается все новыми ответными мерами обеих сторон.

В текущей ситуации, как считает наш собеседник, меры могут быть приняты любые. Причем совсем не обязательно они будут носить зеркальный характер, скорее наоборот они могут быть ассиметричными, что станет «сюрпризом» не только для нас, но и для некоторых американцев.