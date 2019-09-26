Политолог напомнил о достижениях Ширака

Специалист по Франции рассказал о достижениях Ширака на посту президента

Так, Ширак изменил Конституцию, сократив срок пребывания у власти президента с 7 до 5 лет. Политик старался проводить независимую внешнюю политику и не попадать под влияние позиции США.

Эксперт напомнил, что при Шираке произошел расцвет в отношениях Москвы и Парижа, передает rueconomics.ru.

— Именно этот французский президент выступил с инициативой принятия России в Большую семерку, в результате чего та трансформировалась в G8. Во времена Ширака образовался союз Франции, РФ и Германии по иракскому кризису — это историческая веха, — подчеркнул Осипов.

Специалист также отметил, что Ширак всегда выступал против военных действий.

Политик часто повторял: «Война — всегда худшее решение».

Напомним, что бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября, передает ФАН. Ему было 86 лет. Причина смерти не уточняется. Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 годы.