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Специалист по Франции рассказал о достижениях Ширака на посту президента 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Политолог напомнил о достижениях Ширака
Фото: РИА Новости
Эксперт Института всеобщей истории РАН, специалист по Франции Евгений Осипов в комментарии ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Жак Ширак за годы правления изменил развитие страны.
Так, Ширак изменил Конституцию, сократив срок пребывания у власти президента с 7 до 5 лет. Политик старался проводить независимую внешнюю политику и не попадать под влияние позиции США.
Эксперт напомнил, что при Шираке произошел расцвет в отношениях Москвы и Парижа, передает rueconomics.ru.
— Именно этот французский президент выступил с инициативой принятия России в Большую семерку, в результате чего та трансформировалась в G8. Во времена Ширака образовался союз Франции, РФ и Германии по иракскому кризису — это историческая веха, — подчеркнул Осипов.
Специалист также отметил, что Ширак всегда выступал против военных действий.
Политик часто повторял: «Война — всегда худшее решение».
Напомним, что бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября, передает ФАН. Ему было 86 лет. Причина смерти не уточняется. Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 годы.
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Комментарии
В мире , Жак Ширак , Евгений Осипов , РАН , ФБА "Экономика сегодня" , Франция
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