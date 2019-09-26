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В ЕС согласовали новый санкционный список по Венесуэле, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
ЕС согласовал новый санкционный список по Венесуэле
Фото: РИА Новости
Подготовительный орган Совета ЕС согласовал проект нового санкционного списка по Венесуэле, сообщил в четверг диписточник, знакомый с повесткой заседания.
Он подтвердил, что комитет постпредов рассматривал в среду пункт о принятии проекта решения Совета ЕС о введении ограничительных мер в связи с ситуацией в Венесуэле.
При этом в повестке он значился как не подлежащий отдельному обсуждению, и речь в нем шла о "новом списке".
"Принятие таких мер мы не комментируем до их официального оглашения", — сказал РИА Новости источник, не уточнив, кто будет фигурировать в списке.
Комитет постпредов отвечает за координацию и подготовку работы различных структур Совета, согласование документов, которые вносятся на утверждение Совета.
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини не исключала, что ЕС может усилить санкции в отношении отдельных представителей Венесуэлы, если ситуация в стране будет развиваться негативно. ЕС также неоднократно заявлял, что готов использовать "все необходимые меры" для реагирования на события в этой стране.
ЕС ввел санкции в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться для репрессий, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении 18 лиц, занимающих официальные должности и ответственных, по мнению ЕС, за нарушения прав человека, а также за подрыв демократии и верховенства права в Венесуэле.
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , Федерика Могерини , ЕС , Совет Европы , РИА Новости , Венесуэла
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