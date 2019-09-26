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В ДНР отклонили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе 

Rambler News Service 9 часов назад
В ДНР отклонили идею Лукашенко о миротворцах
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы ДНР самостоятельно решают все вопросы по обеспечению порядка на своей территории и границах. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс.
«Донецкая Народная Республика не нуждается в миротворческих силах из Беларуси для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах», — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.
Он подчеркнул, что Минск делает «ценный и более чем достаточный вклад» в урегулирование конфликта в Донбассе, являясь площадкой для переговоров контактной группы.
«Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем», — сказал он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе с представителями украинских СМИ заявил о своей готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль 400-километровый участок границы между Россией и Украиной.
Трансляцию мероприятия вел телеканал «112. Украина». Лукашенко также подчеркивал, что придерживается позиции «единой и неделимой» Украины в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке страны.
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Комментарии4
В мире , Денис Пушилин , Александр Лукашенко
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