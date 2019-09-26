В ДНР отклонили идею Лукашенко о миротворцах

В ДНР отклонили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе

Правоохранительные органы ДНР самостоятельно решают все вопросы по обеспечению порядка на своей территории и границах. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин , комментируя предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс.

«Донецкая Народная Республика не нуждается в миротворческих силах из Беларуси для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах», — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Он подчеркнул, что Минск делает «ценный и более чем достаточный вклад» в урегулирование конфликта в Донбассе, являясь площадкой для переговоров контактной группы.

«Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе с представителями украинских СМИ заявил о своей готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль 400-километровый участок границы между Россией и Украиной.

Трансляцию мероприятия вел телеканал «112. Украина». Лукашенко также подчеркивал, что придерживается позиции «единой и неделимой» Украины в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке страны.