Зеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель

«Наш звонок был в очень сложный период: когда Россию вернули в ПАСЕ, когда санкции не имели такого громкого давления на строительство "Северного потока-2". Я говорил об этом со всеми лидерами, и они мне отвечали: "Мы понимаем, но в этих вопросах будет так’’», — передает слова украинского лидера телеканал NewsOne.

По его словам, он не будет говорить плохо о тех, кто помогает Украине, но в разговоре с Трампом он сказал правду. В частности, украинский лидер заявил, что, по его личному мнению, строительство газопровода «Северный поток — 2» — это постепенное снятие санкций с России.

«А за все остальное мы благодарим. Действительно, большую помощь нам оказывают страны Европейского союза», — сказал Зеленский.

25 сентября Белый дом, как ранее обещал президент США, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля 2019 года. В ходе беседы оба лидера пожаловались друг другу на недостаточную помощь Украине со стороны ЕС. В частности, речь шла о президенте Франции Эммануэле Макроне и канцлере Германии Ангеле Меркель.