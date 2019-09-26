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Зеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель 

Rambler News Service + ещё 5 40 минут назад
Зеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель
Фото: Reuters
Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоялся в период, когда Европа ослабила давление на ситуацию вокруг «Северного потока —2» и восстановила членство России в ПАСЕ. Так президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга в Нью-Йорке объяснил свою критику в адрес лидеров Германии и Франции в июльском телефонном разговоре с Трампом.
«Наш звонок был в очень сложный период: когда Россию вернули в ПАСЕ, когда санкции не имели такого громкого давления на строительство "Северного потока-2". Я говорил об этом со всеми лидерами, и они мне отвечали: "Мы понимаем, но в этих вопросах будет так’’», — передает слова украинского лидера телеканал NewsOne.
По его словам, он не будет говорить плохо о тех, кто помогает Украине, но в разговоре с Трампом он сказал правду. В частности, украинский лидер заявил, что, по его личному мнению, строительство газопровода «Северный поток — 2» — это постепенное снятие санкций с России.
«А за все остальное мы благодарим. Действительно, большую помощь нам оказывают страны Европейского союза», — сказал Зеленский.
25 сентября Белый дом, как ранее обещал президент США, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля 2019 года. В ходе беседы оба лидера пожаловались друг другу на недостаточную помощь Украине со стороны ЕС. В частности, речь шла о президенте Франции Эммануэле Макроне и канцлере Германии Ангеле Меркель.
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Комментарии
В мире , Европа , Политика , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ЕС , Германия , Нью-Йорк , Франция
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