В Париже перекрыли улицу, где жил Жак Ширак

Улица Турнон (rue de Tournon) в VI округе французской столицы, где жил экс-президент Франции Жак Ширак , перегорожена после сообщения о кончине политика, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.

На улице, упирающейся в Люксембургский сад, в несколько рядов выставили металлические ограждения, рядом с ними дежурят наряды полиции. Стражи порядка проверяют документы прохожих, пропуская внутрь только жильцов окрестных домов или журналистов, для которых выделена отдельная зона напротив подъезда дома номер 4.