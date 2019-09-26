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В Париже перекрыли улицу, где жил Жак Ширак 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
В Париже перекрыли улицу, где жил Жак Ширак
Фото: ТАСС
Улица Турнон (rue de Tournon) в VI округе французской столицы, где жил экс-президент Франции Жак Ширак, перегорожена после сообщения о кончине политика, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
На улице, упирающейся в Люксембургский сад, в несколько рядов выставили металлические ограждения, рядом с ними дежурят наряды полиции. Стражи порядка проверяют документы прохожих, пропуская внутрь только жильцов окрестных домов или журналистов, для которых выделена отдельная зона напротив подъезда дома номер 4.
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В мире , Жак Ширак , РИА Новости , Франция
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