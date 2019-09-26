В парламенте Франции почтили память Жака Ширака

Парламент Франции почтил минутой молчания память Жака Ширака

Депутаты Национального собрания и Сената (нижняя и верхняя палаты парламента Франции ) минутой молчания почтили память экс-президента республики Жака Ширака , умершего в четверг утром на 87-м году жизни. Причина смерти пока не называется, сообщает информационное агентство AFP.

"Президент Жак Ширак мирно ушел этим утром, рядом с ним находились его близкие", — приводит издание слова Фредерика Сала-Бару, мужа младшей дочери экс-президента Клод Ширак.

Агентство напоминает, что в последние годы политик тяжело болел, его несколько раз госпитализировали. После этого он отошел от общественной и политической жизни. Последний раз экс-президент присутствовал на официальном мероприятии 21 ноября 2014 года. Ширак в разное время занимал должности премьер-министра страны, министра сельского хозяйства, был мэром Парижа.