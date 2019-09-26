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Парламент Франции почтил минутой молчания память Жака Ширака 

Российская Газета 2 часа назад
В парламенте Франции почтили память Жака Ширака
Фото: РИА Новости
Депутаты Национального собрания и Сената (нижняя и верхняя палаты парламента Франции) минутой молчания почтили память экс-президента республики Жака Ширака, умершего в четверг утром на 87-м году жизни. Причина смерти пока не называется, сообщает информационное агентство AFP.
"Президент Жак Ширак мирно ушел этим утром, рядом с ним находились его близкие", — приводит издание слова Фредерика Сала-Бару, мужа младшей дочери экс-президента Клод Ширак.
Агентство напоминает, что в последние годы политик тяжело болел, его несколько раз госпитализировали. После этого он отошел от общественной и политической жизни. Последний раз экс-президент присутствовал на официальном мероприятии 21 ноября 2014 года. Ширак в разное время занимал должности премьер-министра страны, министра сельского хозяйства, был мэром Парижа.
По свидетельствам очевидцев, экс-президент прекрасно относился к России, еще будучи студентом, он переводил "Евгения Онегина" с русского на французский. На высоком посту Ширак прилагал усилия для поддержания конструктивных отношений между Парижем и Москвой.
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Комментарии
В мире , Евгений Онегин , Жак Ширак , Клод Ширак , Франция
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