Внучка Елизаветы II обручилась с миллионером

Миллионер Эдоардо Мапелли Моцци сделал предложение британской принцессе Беатрисе, дочери сына королевы Елизаветы II Эндрю.

Пара обручилась в Италии, сообщили родители невесты. Свадьба состоится в 2020 году. Жених преподнёс своей возлюбленной кольцо, которое придумал вместе с британским ювелирным дизайнером Шоном Лином.

"Мы оба так взволнованы тем, что вместе начинаем это жизненное приключение, и не можем дождаться свадьбы. У нас так много схожих интересов и ценностей, и мы знаем, что это поможет нам в будущем, полном любви и счастья", — рассказали Беатриса и Эдоардо.

О романе Беатрисы и владельца строительной компании Мапелли Моцци заговорили в ноябре 2018-го, когда они открыто появились на публике, держась за руки.

В 2016-м принцесса рассталась с предыдущим возлюбленным Дейвом Кларком после 10 лет отношений, писал News.ru.