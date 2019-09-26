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Внучка Елизаветы II обручилась с миллионером 

News.ru 3 часа назад
Внучка Елизаветы II обручилась с миллионером
Фото: РИА Новости
Миллионер Эдоардо Мапелли Моцци сделал предложение британской принцессе Беатрисе, дочери сына королевы Елизаветы II Эндрю.
Пара обручилась в Италии, сообщили родители невесты. Свадьба состоится в 2020 году. Жених преподнёс своей возлюбленной кольцо, которое придумал вместе с британским ювелирным дизайнером Шоном Лином.
"Мы оба так взволнованы тем, что вместе начинаем это жизненное приключение, и не можем дождаться свадьбы. У нас так много схожих интересов и ценностей, и мы знаем, что это поможет нам в будущем, полном любви и счастья", — рассказали Беатриса и Эдоардо.
О романе Беатрисы и владельца строительной компании Мапелли Моцци заговорили в ноябре 2018-го, когда они открыто появились на публике, держась за руки.
В 2016-м принцесса рассталась с предыдущим возлюбленным Дейвом Кларком после 10 лет отношений, писал News.ru.
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