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Генконсульство России предупредило соотечественников о новых акциях протеста в Гонконге 

ТАСС 3 часа назад
Россиян предупредили об акциях протеста в Гонконге
Фото: РИА Новости
Генконсульство РФ в Гонконге предупредило находящихся там россиян о новых акциях протеста, запланированных на ближайшие дни.
"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", — говорится в сообщении генконсульства в Facebook.
По информации диппредставительства, акции протеста намечены на 26-29 сентября в нескольких районах Гонконга, в том числе на подъездах к аэропорту. Есть вероятность, что митинги также пройдут 1 октября, когда в Китае будет праздноваться 70-летие образования страны.
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