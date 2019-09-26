Украине предсказали продажу почти всей земли иностранцам

Если на Украине примут земельную реформу, то 42 миллиона гектаров могут выкупить иностранцы и граждане с двойным гражданством. Об этом, потребовав провести всенародный референдум по предлагаемым изменениям, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко , передает ТАСС.

Она попросила авторов законопроекта не обманывать людей фразами о том, что землю могут продать только украинцам, а сконцентрировать ее в одних руках не получится.

По ее словам, землю смогут купить и те украинские предприятия, где 99 процентов собственности принадлежит иностранцам — гражданам или компаниям. Также ничто не мешает одному владельцу зарегистрировать несколько юридических лиц и обойти ограничение о 210 тысячах гектаров земли в одни руки.

Все это, уверена она, приведет к развитию «аграрной олигархии», от которой и так страдает республика, а в целом реформа означает «новейшую колонизацию Украины», поскольку продать предлагается 72 процента всей ее территории.

Тимошенко заявила, что семь областных советов приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому и парламенту с требованием остановить продажу земли. Она пообещала, что ее фракция в Верховной Раде подготовит законопроект о том, что изменения в Земельном кодексе Украины требуют проведения всенародного референдума.

Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка является одним из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда (МВФ) для дальнейшего кредитования Украины. В начале сентября президент Зеленский поручил правительству подготовить соответствующий законопроект к 1 октября, а Раде — принять его до 1 декабря. Президентская партия «Слуга народа» обладает абсолютным большинством в парламенте, поэтому может провести законопроект без поддержки других политических сил.

Министерство экономического развития , торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало на сайте проект реформы, согласно которому, рынок земли должен открыться 1 октября 2020 года.

Если бы всенародный референдум был проведен сейчас, то, как показал опрос, против реформы выступила бы почти половина населения страны, а поддержали бы — менее трети. Зеленский не намерен отказываться от идеи, а граждан Украины он призывает не бояться, что ее землю в вагонах вывезут арабы, китайцы или инопланетяне.