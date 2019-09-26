Лукашенко заявил, что Украина не вернет Крым

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украине уже не удастся вернуть территорию Крыма . Он высказался об этом во время пресс-конференции для украинских СМИ.

В рамках мероприятия политику был задан вопрос о возвращении территории полуострова Киеву

— Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда, — цитирует президента РИА Новости.

Напомним, что Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.