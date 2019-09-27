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На встрече в ООН Зеленский поднял вопрос о вступлении в НАТО 

Вести.Ru + ещё 8 40 минут назад
Зеленский попросил взять Украину в НАТО
Фото: globallookpress.com
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поднимал на встрече с ним в Нью-Йорке вопрос членства для его страны в альянсе.
При этом генсек НАТО не смог назвать даже возможные сроки, отметив при этом, что двери остаются открытыми, передает РИА Новости.
"Для Украины и для НАТО важно фокусироваться на реформах, как модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права", — сказал Столтенберг.
Сотрудничество Украины и НАТО началось в 1994 году, когда Киев присоединился к программе "Партнерство ради мира". В декабре 2014 года Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.
По мнению бывшего представителя Украины при НАТО, генерал-майора в отставке Петра Гаращука, в альянсе есть специальный механизм, который называется "Годовая национальная программа". Там определено, что государство, которое хочет стать членом НАТО, должно соответствовать пяти параметрам: по политике, экономике, по вопросам обороны и вооруженных сил, по ресурсам, по безопасности и правовым вопросам. И пока почти ничего из этих требований Украиной не выполнено.
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Комментарии5
В мире , Украина , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , ООН , НАТО , РИА Новости
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