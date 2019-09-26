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Лавров рассказал о планах передать Донбасс Украине 

Lenta.ru 49 минут назад
Лавров рассказал о планах передать Донбасс Украине
Фото: РИА Новости
Предоставление отдельным районам Донбасса «особого статуса» приведет Украину к ситуации, напоминающей отношения Молдавии и Приднестровья. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».
Он напомнил о позиции Москвы: она заключается в соблюдении минских соглашений. Они, сказал Лавров, подразумевают «восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса».
Как отметил дипломат, это «очень похоже на Приднестровье».
Глава МИД также подчеркнул, что идеи украинского правительства о сохранении унитарного государства и угрозе от «особого статуса» Донбасса в конечном итоге вредны как его жителям, так и целостности украинского государства. Он считает, что на юго-востоке Украины никогда не будут чествовать Бандеру и Шухевича и продолжат праздновать 9 мая.
«Такую разную» страну, по словам Лаврова, можно сохранить только путем определенной федерализации.
24 сентября стало известно, что Украина не собирается предоставлять самопровозглашенным республикам Донбасса «особый статус». Украинское правительство опасается, что этот статус станет инструментом внешнеполитического давления на страну.
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В мире , Политика , Украина , Сергей Лавров , МИД , Правительство Украины , Газета "Коммерсантъ" , Молдова , Москва
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