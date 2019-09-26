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Лукашенко о встрече Трампа и Зеленского: «Они понравились друг другу» 

Украина.ру 52 минуты назад
«Зеленский и Трамп понравились друг другу»
Фото: РИА Новости
Накануне на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялось знакомство Зеленского и Трампа.
«Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом так, как я ее видел, — прилично, разумно, красиво. Все было красиво… Оно (знакомство — ред.) прошло, с моей точки зрения, очень хорошо. Они понравились друг другу», — считает Лукашенко.
Ранее сообщалось, что в ходе короткой встречи лидеры США и Украины успели обсудить много вопросов, начиная сложившейся ситуацией вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является основным соперником американского президента на выборах-2020, и заканчивая конфликтом в Донбассе.
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В мире , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Нью-Йорк
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