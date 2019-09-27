Трамп нашел доказательства своей невиновности

Трамп заявил, что лучшим доказательством его невиновности являются слова Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим доказательством его невиновности являются слова самого украинского лидера Владимира Зеленского , который признал, что американский президент не оказывал на него давления во время июльского телефонного разговора.

"Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может!" — написал Трамп в четверг на своей странице в Twitter.

" [Джозеф] Байден же, будучи вице-президентом, вместе со своим сыном, напротив, заработали миллионы долларов путем запугивания президента Украины. Они также награбили миллионы в Китае. Это плохо!" — добавил он.

Ранее Зеленский во время встречи с Трампом в Нью-Йорке заявил о том, что президент США, по его мнению, не оказывал на него давление в июльском телефонном разговоре. Беседа, по его словам, была хорошей, многое удалось обсудить. Украинский президент также подчеркнул, что не хочет быть втянутым в предвыборный процесс в США.