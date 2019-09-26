США вмешиваются в суверенные дела Китая

Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу завил, что Китай получил доказательства причастности США к беспорядкам в Гонконге. Об этом сообщил «Царьград».
Ли Чжаньшу заявил об этом на встрече с российскими политиками в Государственной думе. Он заявил, что китайская сторона готова разоблачить Запад и его интриги.
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин разделил мнение Пекина о том, что беспорядки в Гонконге стали следствием вмешательства Вашингтона в дела Китая.
«Вы абсолютно правильно оценили действия США как вмешательство в суверенные дела Китая в ситуации в Гонконге, разделяем ваше мнение и подход в этом вопросе», — процитировало РИА ФАН слова Володина.
Ранее профильный комитет Сената Конгресса США одобрил законопроект о демократии и правах человека в Гонконге. Это вызвало протест со стороны Китая. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал США «немедленно прекратить работу над этим проектом», назвав подобный действия вмешательством в дела Гонконга. По его словам, это только усугубит отношения между странами.