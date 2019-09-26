В КНР отметят 70-летие дипотношений с РФ

В КНР выпустят почтовые марки в честь 70-летия дипотношений России и Китая

Почта Китая сделала подарок филателистам в честь 70-летия российско-китайских дипотношений. 2 октября — в день, когда в 1949 году Советский Союз первым в мире установил дипломатические отношения с КНР — с печатных станков сойдет серия марок и юбилейный конверт.

Серия состоит из двух марок номиналом 1,2 юаня каждая. На одной изображен мост через Волгу в Саратове, на другой — мост через Янцзы в городе центрального подчинения Чунцин. Создатели марок говорят, что их композиция выбрана неслучайно: Волга и Янцзы — "реки-матушки" России и Китая, а мосты символизируют единение.

На юбилейном конверте на фоне цифры 70 изображены Великая Китайская стена и собор Василия Блаженного. Для марок и конверта есть спецгашение, на нем — тоже мост, под которым имеется надпись: "70 лет российско-китайским дипотношениям. 2019.10.2".

Марки и конверты выходят ограниченной серией, и филателисты в Пекине уже начали подпольную борьбу за возможность получить хотя бы по одному экземпляру серии.