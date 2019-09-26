Саудовский принц взял ответственность за смерть Хашкаджи

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

"Это случилось в мою смену, я беру на себя всю ответственность", — заявил саудовский принц, которого цитирует агентство Reuters.

При этом бен Сальман настаивает, что не был осведомлен о происходящем с журналистом.

Оппозиционно настроенный к Эр-Рияду журналист Джамаль Хашкаджи был убит в октябре прошлого года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пришел туда вместе со своей возлюбленной для получения документов, которые были необходимы для заключения брака. Женщина прождала Хашкаджи несколько часов, после чего заявила в полицию о пропаже мужчины.

Позже выяснилось, что журналиста задушили. Преступники попытались замести следы преступления. Тело Хашкаджи расчленили, его фрагменты спрятали в колодце на территории консульства. В Саудовской Аравии утверждают, что мужчина погиб в результате конфликта.