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Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи 

Российская Газета + ещё 11 46 минут назад
Саудовский принц взял ответственность за смерть Хашкаджи
Фото: РИА Новости
"Это случилось в мою смену, я беру на себя всю ответственность", — заявил саудовский принц, которого цитирует агентство Reuters.
При этом бен Сальман настаивает, что не был осведомлен о происходящем с журналистом.
Оппозиционно настроенный к Эр-Рияду журналист Джамаль Хашкаджи был убит в октябре прошлого года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пришел туда вместе со своей возлюбленной для получения документов, которые были необходимы для заключения брака. Женщина прождала Хашкаджи несколько часов, после чего заявила в полицию о пропаже мужчины.
Позже выяснилось, что журналиста задушили. Преступники попытались замести следы преступления. Тело Хашкаджи расчленили, его фрагменты спрятали в колодце на территории консульства. В Саудовской Аравии утверждают, что мужчина погиб в результате конфликта.
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В мире , Ближний Восток , Джамаль Хашкаджи , Reuters
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