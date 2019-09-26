Британский посол признался в любви к России

Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России

Посол Великобритании России Лори Бристоу, покидающий в конце нынешнего года свой пост, рассказал в интервью РИА Новости, что много лет шел к этой работе и что и после завершения командировки сохранит самые тесные связи с Россией.

"Я в России, потому что мне нравится Россия, — сказал посол. — К сожалению, моя работа в России заканчивается к концу года. Но я намерен остаться на связи с большим количеством друзей и коллег, которые у нас появились в России".

На вопрос, останется ли он связан с Россией профессионально, Бристоу улыбнулся и сказал: "Новости будут, когда будут новости".

Он признался, что нынешняя работа для него, в некотором роде — работа мечты.

"Я пришел работать в Форин-офис в год, когда кончилась "холодная война" (1990 год — Прим. ред.). Эта работа — то, за чем я пошел в Форин-офис. При всех сложностях и разногласиях, которые у нас есть на уровне правительства, мы, Британия, пытаемся создать новый тип отношений с Россией и россиянами, и не только с правительством", — пояснил он.

Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам.

"Даже в сложные времена, даже когда много разногласий между правительствами, мне не сложно позвать российских друзей и коллег прийти в мою резиденцию, расположенную напротив Кремля, и вместе работать, будь то бизнес или искусство, культура. В Британии есть что-то, что очень нравится россиянам, и наоборот. В наших отношениях много позитивного", — убежден посол.

На вопрос о том, какое напутствие он бы дал своей преемнице на посту посла Деборе Броннерт, Бристоу сказал:

"Будет много проблем, сложностей. Но в конце концов, нужно очень четко понимать, какого рода отношения мы хотим выстроить с Россией, и эти отношения базируются на сотрудничестве. Мы работаем с нашими друзьями, коллегами, партнерами так, как мы работаем и с другими международными партнерами — чтобы служить пользе обеих наших стран".

Очень важным каналом коммуникации между странами, по мнению Бристоу, была и остается культура, причем, отметил посол, имеет смысл выходить за привычные рамки и осваивать новые сферы культурного сотрудничества.