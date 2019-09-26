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Пентагон назвал ключевой критерий для помощи Украине 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
США назвали ключевой критерий для помощи Украине
Фото: Reuters
Министерство обороны США намерено оценивать прогресс Украины в борьбе с коррупцией при решении вопроса о предоставлении Киеву военной помощи, заявил шеф Пентагона Марк Эспер.
Эспер отметил, что коррупция «является очень серьезным вопросом для Пентагона».
«Насколько я помню, это было указано в законе, что необходим осязаемый прогресс в борьбе с коррупцией. Так что это одна из многих вещей, которые, как я думаю, мы должны продолжать оценивать», — приводит его слова ТАСС.
Американский министр сообщил, что заявлял Киеву о необходимости разобраться с коррупцией. «Потому что мы обязаны ответственно обращаться с деньгами налогоплательщиков», — добавил Эспер.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают Европа и другие страны.
В Пентагоне сообщали, что власти США планируют дополнительно выделить Украине 141,5 млн долларов, которые пройдут в рамках программы инициативы по оказанию помощи в области безопасности.
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Комментарии1
В мире , Украина , Марк Эспер , Дональд Трамп , Пентагон , ИТАР-ТАСС , Киев
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