Зеленский намекнул на продолжение войны

Бывший депутат Верховной рады рассказал в эфире НСН, почему Зеленскому выгодно продолжение конфликта в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности своего диалога с министром иностранных дел России Сергей Лавровым на полях Генассамблеи ООН . Он рассказал, что они оба стояли в очереди, когда к нему подошел «знакомиться» министр. Он якобы заявил президенту, что надеется на разрешение конфликта в Донбассе. Зеленский, в свою очередь, сказал, что мир возможен после обмена людьми и возвращения Украине «ее» территорий.

Тем временем сами власти Украины готовятся этими самыми территориями приторговывать. В стране готовятся принять непопулярный законопроект, в рамках которого иностранцы смогут скупать землю. Кроме того, ожидается и повышение тарифов.

Как заявил в эфире НСН бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник , в этих условиях властям придется как-то отвлечь раздраженное население.

«В какой-то степени конфликт в Донбассе выгоден и украинской власти. Безусловно, Зеленский хочет получить свои дивиденды в виде подъема рейтинга, потому что у него впереди — падение рейтинга. Ведь ожидается принятие непопулярных решений: продажа земли, железной дороги, рост тарифов. В противовес непопулярным решениям надо создать более весомую ситуацию, чтобы отвлечь людей от волнений. Какую? Объявят мобилизацию, обострят ситуацию вокруг Донбасса. И родители скажу, бог с ней, с землей — лишь бы дети были живы! Многие переключатся на эти события», — сказал он.

В свою очередь политолог Дмитрий Орешкин заявил НСН, что России и Украине рано или поздно придется примириться, о чем говорит хотя бы тот факт, что Киев перестал расторгать двухсторонние договоры.

«Война рано или поздно закончится, и надо, так или иначе, налаживать отношения. Россия нуждается в Украине, а Украина, пожалуй, в еще большей степени нуждается в России. Так что, идея приостановить процесс битья горшков и заняться возрождением бизнеса, при всей взаимной антипатии, довольно давно витала в воздухе, а сейчас мы видим ее реализацию», — отметил политолог.