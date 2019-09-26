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Премьер Малайзии назвал ООН слабой организацией 

ТАСС 11 часов назад
Премьер Малайзии назвал ООН слабой организацией
Фото: EPA
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает ООН слабой организацией, не способной противостоять несправедливости и решения которой игнорируются крупными державами. Такое мнение он высказал, выступая в среду в Колумбийском университете США.
"Проблема заключается в том, что крупные, сильные державы принимают решения, исходя из своих собственных интересов. Они игнорируют резолюции организации, и небольшие страны поступают таким же образом", — отметил глава правительства. В качестве примера Махатхир привел ситуацию в Мьянме, где, по его словам, "творятся зверства под носом ООН". Премьер также отметил, что "Организация не может ответить на насилие в этой стране, не может решиться на вторжение, мотивируя это вмешательством во внутренние дела суверенного государства".
Такая же позиция и по сильному задымлению в Юго-Восточной Азии, где от действий одной страны страдают многие другие, сказал глава правительства. "И в этом случае ООН также не может никак повлиять на проблему", — добавил он.
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Комментарии5
В мире , ООН , Малайзия , США
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