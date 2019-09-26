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Саррадж обвинил ряд стран во вмешательстве в дела Ливии 

РИА Новости 2 часа назад
Саррадж обвинил ряд стран во вмешательстве в дела Ливии
Фото: Виталий Зайцев
Признанный ООН премьер-министр Ливии, глава правительства национального согласия Файез Саррадж обвинил ряд стран во вмешательстве в дела Ливии путем поддержки маршала Халифы Хафтара, напавшего на столицу страны Триполи в апреле 2019 года.
"Ливия столкнулась с серьезным кризисом из-за негативного иностранного влияния, которое привело к институциональному и политическому разделению. Кризис разросся до нападения на столицу с финансовой и военной внешней поддержкой", — сказал Саррадж, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.
"Этого военного преступника (Хафтара — ред.) поощряла поддержка, которую он получал от определенных стран на протяжении ряда лет — а это явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН по оружейному эмбарго", — сказал Саррадж.
"Ряд стран продолжают вмешиваться и поддерживать агрессию", — добавил он.
В частности, он раскритиковал ОАЭ за то, что они позволили Хафтару провести медиа-форум на своей территории. Также Саррадж упомянул Францию, чьи ракеты были, по его словам, обнаружены после освобождения одного из ливийских городов от вооруженных формирований Хафтара. Наконец, Саррадж заявил, что его правительство осуждает соседний Египет за поддержку "заговорщиков, планирующих государственный переворот".
Саррадж также обвинил Хафтара в военных преступлениях и выразил надежду на то, что Международный уголовный суд призовет виновных к ответу.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".
По данным ВОЗ, к началу мая в результате конфликта погибли более 370 человек, еще 1822 пострадали, хотя Саррадж назвал цифру в 3 тысячи погибших. Боевые действия продолжаются в основном на подступах к Триполи. Арабские СМИ сообщали, что поддержку Хафтару оказывают ОАЭ и Франция.
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Комментарии
В мире , Муаммар Каддафи , Генассамблея ООН , ЕС , Совбез ООН , ООН , Ливия
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