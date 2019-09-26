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Мадуро опубликовал видео прогулки по Красной площади 

ТК «Звезда» + ещё 3 28 минут назад
Мадуро опубликовал видео с Красной площади
Фото: Nicolas Maduro Twitter
В ролике венесуэльский лидер поблагодарил Россию и президента Владимира Путина.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал в своем Twitter-аккаунте видеоролик с Красной площади. В нем он обратился в венесуэльцам и рассказал об итогах своей поездки в Москву.
На видео венесуэльский лидер шагает по ночной площади в сопровождении нескольких человек. Мадуро замечает, что температура воздуха составляет всего около трех градусов тепла. После он сообщает о том, что вместе с президентом Владимиром Путиным утвердил соглашение о сотрудничестве двух стран, и благодарит его и всю Россию. По словам Мадуро, он уезжает на родину «счастливым».
Главы России и Венесуэлы встретились в Кремле 25 сентября. На переговорах Путин заявил о поддержке Россией легитимной власти в латиноамериканской стране. Он также оценил военно-техническое сотрудничество двух государств.
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В мире , Политика , Николас Мадуро , Владимир Путин , Венесуэла , Москва
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