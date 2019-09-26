«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине

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Трамп нашел письма Клинтон на Украине 

Рамблер + ещё 4 45 минут назад
Удаленные письма Хиллари Клинтон могут до сих пор храниться на Украине. Об этом, как сообщает NBC, заявил Дональд Трамп.
Будучи государственным секретарем, в 2009-2013 годах, Клинтон отправляла рабочие письма с личной, незащищенной, электронной почты. В 2014-м она приказала помощникам удалить 33 тысячи писем, личных и рабочих, с государственного сервера.
Четыре месяца спустя ситуацией заинтересовался Конгресс. По его инициативе ФБР провело расследование. Выяснилось, что письма удалены не были, а Клинтон виновна в небрежности, но преступлений не совершала. Фактически письма были удалены после окончания расследования.
Между тем вчера Дональд Трамп заявил, что Клинтон удалила письма после возникновения у конгрессменов интереса к ситуации. Президент назвал это преступлением и не исключил, что некоторые из удаленных писем Клинтон могут до сих пор храниться на серверах, которые физически находятся на территории Украины.
Так Трамп ответил на просьбу журналиста прокомментировать обвинение Клинтон в свой адрес в предательстве страны. Она сделала это в связи с подозрениями, что глава государства просил украинского коллегу Владимира Зеленского расследовать деятельность работавшего на Украине Хантера Байдена — сына Джо Байдена, возможного соперника Трампа на выборах 2020 года.
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В мире , Видео , Статьи , Украина , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ФБР
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