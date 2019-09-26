«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине

Трамп нашел письма Клинтон на Украине

Будучи государственным секретарем, в 2009-2013 годах, Клинтон отправляла рабочие письма с личной, незащищенной, электронной почты. В 2014-м она приказала помощникам удалить 33 тысячи писем, личных и рабочих, с государственного сервера.

Четыре месяца спустя ситуацией заинтересовался Конгресс. По его инициативе ФБР провело расследование. Выяснилось, что письма удалены не были, а Клинтон виновна в небрежности, но преступлений не совершала. Фактически письма были удалены после окончания расследования.

Между тем вчера Дональд Трамп заявил, что Клинтон удалила письма после возникновения у конгрессменов интереса к ситуации. Президент назвал это преступлением и не исключил, что некоторые из удаленных писем Клинтон могут до сих пор храниться на серверах, которые физически находятся на территории Украины.