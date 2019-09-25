«Убийственнее, чем ожидалось»: стенограмма ведет Трампа к импичменту

Белый дом в среду опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Причиной для публикации стала информация, появившаяся ранее в СМИ. Так, по данным The Wall Street Journal, глава США восемь раз обращался к Зеленскому с просьбой помочь с расследованием против сына его главного конкурента на предстоящих выборах 2020 года Джо Байдена.

Имена Джо Байдена, а также Хантера Байдена — сына политика, работавшего на Украине, действительно дважды упоминаются в стенограмме.

«Много разговоров ходит о сыне Байдена. Что Байден остановил расследование, и многие люди хотят знать об этом. Поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, будет здорово. Байден ходил и хвастался, что он остановил расследование. Итак, если вы можете вникнуть в это… Это звучит ужасно для меня», — говорит Трамп.

Зеленский в ответ объясняет что «в курсе» ситуации, однако, по его словам, его партия получила большинство в парламенте и новый прокурор будет «его человеком». Он просит Трампа дать ему информацию о деле и обещает, что новый прокурор разберется с ситуацией.

Говоря об интересующем его деле, Трамп упоминает украинского прокурора, которого называет «хорошим человеком».

Трамп при этом не называет ни имени прокурора, ни компании, однако вероятнее всего речь идет об экс-прокуроре Украины Викторе Шокине, который вел расследование против компании Burisma, принадлежащей бизнесмену Николаю Злочевскому, в связи с использованием в ней коррупционных схем. Членом совета директоров в этой компании как раз был Хантер Байден.

В интервью изданию «Страна. Uа» в апреле Шокин уже после своей отставки рассказывал о том, что в ходе расследования планировалось допросить ряд лиц, в том числе и сына Байдена, однако после того, как правоохранители провели обыски в штаб квартире компании Burisma, «Байден-старший по-бандитски наехал на нашего президента [ Петра Порошенко ]». «Нам начали вставлять палки в колеса расследования, и я даже говорил послу США на Украине Джеффри Пайетту, что на таком беззаконии закон строить не буду», — отмечал он.

Трамп во время разговора несколько раз обращается к Зеленскому с просьбой поговорить с его адвокатом Рудольфом Джулиани и главой минюста США Уильямом Барром об этом деле.

Зеленский отмечает, что с Джулиани уже встречался его помощник, и сам он примет его, когда тот будет на Украине. «Я хотел бы уверить вас, что у вас здесь никого кроме друзей», — говорит он Трампу.

Он также упоминает экс-посла США на Украине. «Бывший посол Соединенных Штатов, женщина, она была неприятной, как и люди, с которыми она работала на Украине, просто хочу, чтобы вы знали это», — отметил Трамп.

Йованович досрочно завершила свою работу в Киеве одновременно с окончанием полномочий экс-главы страны Петра Порошенко.

Тема военной помощи Украине в размере $250 млн, которая была заморожена Трампом, не упоминается в разговоре ни одним из собеседников. При этом Зеленский говорит что Киев «практически готов» приобрести у США больше противотанковых комплексов «Джавелин» для целей обороны.

Стенограмма записи разговора президентов была обнародована по решению президента США после того, как в прессе появилась информация о том, что он якобы оказывал давление на президента Украины, манипулируя военной помощью.

Трамп заявил, что обнародует «полную запись» разговора, однако предоставленный документ на пяти листах — не стенографический отчет «слово в слово». Как отмечается в примечании, этот текст записан дежурными офицерами и представителями Совета по национальной безопасности, в обязанности которых входит запись беседы в письменной форме. Отмечается, что на «точность результата» может повлиять целый ряд факторов, включая телекоммуникационные помехи и даже акцент собеседников.

В то же время, как отмечают американские СМИ, тот факт, что Трамп несколько раз обращался к Зеленскому в связи с делом украинской компании, связанной с Байденом, может говорить о давлении на иностранного лидера.

Ранее глава нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начнет расследование в отношении действий Трампа с целью выяснить, не злоупотреблял ли он своим положением. Подобное расследование потенциально может привести к процедуре импичмента президента США.

Импичмент, о котором сказано в конституции США, представляет собой вынесение обвинений в «государственной измене, взяточничестве, либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях», а затем и отстранение от должности по отношению к федеральным служащим, в том числе американскому президенту. После того, как нижняя палата представит доказательства возможной вины Трампа, верхняя сенат двумя третями голосов должен проголосовать за импичмент. Однако это будет непросто, так как большинство в сенате принадлежит правящей Республиканской партии . При этом необходимо доказать, что действия Трампа можно расценить как давление.

Министерство юстиции США при этом уже сообщило, что изучило содержание разговора президентов и не нашло в нем нарушений национального законодательства.

Кроме интересующих прессу подробностей возможного давления на Зеленского в связи с ситуацией вокруг Байдена в тексте есть и другие любопытные подробности. Так, Зеленский соглашается с президентом США в том, что канцлер Германии Ангела Меркель «много говорит об Украине, но ничего не делает». Зеленский в ответ говорит, что встречался с ней и президентом Франции Эммануэлем Макроном и говорил, что «они не много делают» в вопросе санкций в отношении России.

Зеленский также использует в разговоре шутливый тон и напоминает Трампу, что тот позвонил поздравить его, когда он выиграл президентские, а затем парламентские выборы: «Я думаю, что должен чаще участвовать в выборах чтобы вы мне больше звонили и мы могли бы чаще говорить по телефону».

В ответ Трамп соглашается, что это «хорошая идея» и, как указано в ремарке, «смеется».

Мария Захарова. Президент Украины также называет Трампа «великим учителем». Эти слова он произносит в контексте прихода новых людей в правительство и избавления от «старых политиков». В конце разговора Зеленский также говорит, что, бывая в Нью-Йорке, останавливался в отеле Trump Tower. На публикацию стенограммы уже отреагировала официальный представитель МИД России

«Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище?» — задалась она вопросом в своем фейсбуке.

В США публикацию восприняли куда серьезнее, так, глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф заявил, что стенограмма разговора Трампа с Зеленским «гораздо убийственнее», чем ожидалось.

Инициировавшая процедуру импичмента спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, в свою очередь, заявила, что стенограмма подтверждает, что поведение Трампа подрывает целостность выборов в США и национальную безопасность.