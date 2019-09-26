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Жена Зеленского надела жилетку на голое тело и произвела фурор в сети 

Lenta.ru + ещё 2 45 минут назад
Супруга президента Украины Елена Зеленская поучаствовала в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development, на котором предстала в голубом брючном костюме и жилетке, надетой на голое тело. Фото с мероприятия она опубликовала с своем Instagram.
Обед проводился в поддержку Целей развития тысячелетия ООН, в ходе него чествовали представителей индустрии моды.
Подписчики первой леди положительно оценили наряд. «Первая леди вообще сказка какая-то», «Красавица, и костюм действительно хорош», «Шикарная!», — поддержали ее пользователи сети. Впрочем, некоторые увидели незаконченность образа, и предложили украсить брючный костюм аксессуарами, например, булавкой.
6 июня стилисты раскритиковали наряд Зеленской, в котором она появилась в Брюсселе — первая леди позировала в свободном бежевом брючном костюме, белой блузке и кедах. При этом, несмотря на отдельные промахи, в ее образе увидели соответствие современным трендам.
В мае, после инаугурации Владимира Зеленского, стали известны подробности о костюме его супруги. Первая леди появилась на церемонии в платье из шелково-шерстяного крепа и жакете с вышитыми рукавами и кейпом. Одежда для первой леди была изготовлена вручную командой украинского дизайнера Артема Климчука. На ее создание ушло 184 часа, а в работе были заняты семеро специалистов.
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Комментарии7
В мире , Видео , Елена Зеленская , Владимир Зеленский , ООН
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