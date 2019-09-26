Жена Зеленского надела жилетку на голое тело и произвела фурор в сети

Супруга президента Украины Елена Зеленская поучаствовала в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development, на котором предстала в голубом брючном костюме и жилетке, надетой на голое тело. Фото с мероприятия она опубликовала с своем Instagram.

Обед проводился в поддержку Целей развития тысячелетия ООН , в ходе него чествовали представителей индустрии моды.

Подписчики первой леди положительно оценили наряд. «Первая леди вообще сказка какая-то», «Красавица, и костюм действительно хорош», «Шикарная!», — поддержали ее пользователи сети. Впрочем, некоторые увидели незаконченность образа, и предложили украсить брючный костюм аксессуарами, например, булавкой.

6 июня стилисты раскритиковали наряд Зеленской, в котором она появилась в Брюсселе — первая леди позировала в свободном бежевом брючном костюме, белой блузке и кедах. При этом, несмотря на отдельные промахи, в ее образе увидели соответствие современным трендам.