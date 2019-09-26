Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена опубликовала в Instagram свое фото с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development. Интернет-пользователям ее образ понравился, они решили, что Елена Зеленская выглядела эффектнее остальных супруг президентов.
Мероприятие Fashion 4 Development прошло во время сессии Генассамблеи ООН в поддержку Целей развития тысячелетия ООН.
«Имела возможность <…> присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам», — написала Зеленская.
«Ой! Ой— ей!Небесной красоты! (Что— нибудь от сглаза носите, булавку что ли, потому что нельзя быть на свете красивой такой!» — так прокомментировала образ супруги президента @sonya__standup (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Елена, наша Первая Леди, Вы как голливудская актриса», — добавила @galliabugaiova.
«Очень красивая женщина! Вы все правы, самая красивая ПЕРВАЯ ЛЕДИ!» — заявила @olgapotepukh.
«Трамп! Отдыхает!» — согласился @melnikov6016.
Некоторые пользователи нашли в образе Зеленской поводы для критики.
«Очень длинные рукава. Причем на всех нарядах. Так сейчас немодно и это некрасиво и портит красивую женщину», — посетовала @galya.perina.
«Красивая, но стиль свой не нашла в одежде:— (пиджаки и брюки:— (скучновато», — заявила @olgasofienko1.
В рамках Fashion 4 Development первые леди, послы ООН, дипломаты и общественные деятели со всего мира ежегодно собираются, чтобы укрепить сотрудничество между дипломатией и модой на благо женщин и детей, а также отметить заслуги представителей модной индустрии за их гуманитарную работу. В 2019 году награды получили дизайнеры Абрима Эрвиа и Розарио Доусон, основатель 10 Corso Como и другие.