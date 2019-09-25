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Клинтон назвала Трампа предателем 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Клинтон обвинила Трампа в предательстве
Фото: РИА Новости
Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поддержала импичмент президента Дональда Трампа.
«Президент Соединенных Штатов предал нашу страну. Это не политическое заявление — это суровая реальность, и мы должны действовать. Он представляет очевидную опасность для ценностей, которые делают нас сильными и свободными», — написала Клинтон в Twitter, отметив, что поддерживает импичмент.
Белый дом в среду опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским. Трамп считает, что стенограмма показывает этот разговор как «звонок ни о чем».
Именно июльский разговор Трампа с Зеленским стал причиной, по которой в Конгрессе США начали процедуру импичмента президента. Утверждалось, что он якобы добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против Байдена и его сына шантажом — угрожал отобрать у Киева военную помощь.
Однако Минюст США, изучив содержание разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил, что нарушений национального законодательства в нем нет.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что начало импичмента Трампа похоронит его врагов, а также разбиралась, как устроена процедура импичмента президента США.
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Комментарии1
В мире , США , Хиллари Клинтон , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Конгресс США , Министерство юстиции США , Деловая газета "Взгляд"
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