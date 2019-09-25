Клинтон обвинила Трампа в предательстве

Клинтон назвала Трампа предателем

«Президент Соединенных Штатов предал нашу страну. Это не политическое заявление — это суровая реальность, и мы должны действовать. Он представляет очевидную опасность для ценностей, которые делают нас сильными и свободными», — написала Клинтон в Twitter, отметив, что поддерживает импичмент. The president of the United States has betrayed our country.



That’s not a political statement—it’s a harsh reality, and we must act.



He is a clear and present danger to the things that keep us strong and free.



I support impeachment. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 25, 2019

Белый дом в среду опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским. Трамп считает, что стенограмма показывает этот разговор как «звонок ни о чем».

Именно июльский разговор Трампа с Зеленским стал причиной, по которой в Конгрессе США начали процедуру импичмента президента. Утверждалось, что он якобы добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против Байдена и его сына шантажом — угрожал отобрать у Киева военную помощь.

Однако Минюст США , изучив содержание разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил, что нарушений национального законодательства в нем нет.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что начало импичмента Трампа похоронит его врагов, а также разбиралась, как устроена процедура импичмента президента США.