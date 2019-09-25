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Пока вы не уснули: Украина отнимет земли у россиян 

Рамблер 1 час назад

Украина пригрозила отнимать земли у россиян

Замминистра развития экономики и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заверил, что россияне не смогут владеть украинской землей в случае проведения земельной реформы, которую требует Международный валютный фонд (МВФ).

России предсказали аномальную зиму

На большей части территории страны с октября по март установится тёплая погода, в то время как Юг России накроют холода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что «Газпром» является единым экспортером газа из РФ и только он может осуществлять поставки через Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Часть россиян освободили от налогов

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об освобождении от налога на доходы физлиц (НДФЛ) любых доходов пострадавших при ЧС россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Ад вернулся в Донецк

Армия Украины обстреляла населенный пункт на окраине Донецка из артиллерии, сообщается на официальном сайте оперативного командования Донецкой народной республики.

Списывают со счета: россияне жалуются на ДТП-фантомы

Россияне начали массово попадать в фантомные ДТП — их оформляют мошенники, добиваясь списания со счетов жертв до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Autonews.

Легкоатлеты бегут из России

После того, как Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики из-за допингового скандала, прыгунья Мария Ласицкене заявила о намерении тренироваться за пределами России.

Задержан высокопоставленный генерал МВД

МВД РФ
СК РФ предъявил высокопоставленному полицейскому обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Генерал-майор МВД РФ Александр Мельников был задержан накануне в Москве.

Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке

Девочку-подростка в ДНР убили и попытались выдать за жертву пожара. Об этом сообщил центр общественных связей Министерства внутренних дел Донецкой народной республики. 23 сентября в городе Харцызск произошел пожар.
Комментарии37
В мире , Видео , Мария Ласицкене , Александр Новак , Александр Мельников , Газпром , Международный валютный фонд , Госдума , СКР , МВД , Минэнерго , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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