Трамп раскритиковал Меркель из-за политики по Украине 

Лидер США Дональд Трамп в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским негативно высказался о Германии и других странах Европы из-за недостаточного оказания помощи Украине. Об этом свидетельствует опубликованная стенограмма на сайте Белого дома.
По мнению Трампа, американская сторона много делает для Украины.
"Мы тратим много усилий и много времени. В разы больше, чем европейские страны", — заявил глава США.
Все что они делают — это говорят и думают, отметил Трамп.
Американский лидер также сказал, что общался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о помощи Украине, однако кроме слов, она ничего не сделала.
Зеленский согласился с мнением Трампа.
Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским.