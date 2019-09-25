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Трамп раскритиковал Меркель из-за политики по Украине 

Газета.Ru 1 час назад
Трамп раскритиковал Меркель из-за политики по Украине
Фото: РИА Новости
Лидер США Дональд Трамп в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским негативно высказался о Германии и других странах Европы из-за недостаточного оказания помощи Украине. Об этом свидетельствует опубликованная стенограмма на сайте Белого дома.
По мнению Трампа, американская сторона много делает для Украины.
"Мы тратим много усилий и много времени. В разы больше, чем европейские страны", — заявил глава США.
Все что они делают — это говорят и думают, отметил Трамп.
Американский лидер также сказал, что общался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о помощи Украине, однако кроме слов, она ничего не сделала.
Зеленский согласился с мнением Трампа.
Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским.
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В мире , Украина , Ангела Меркель , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Германия , США
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