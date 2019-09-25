Меж двух огней: решит ли Зеленский судьбу Трампа? 

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента против действующего президента Дональда Трампа. Поводом стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп якобы просил коллегу предоставить компромат на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который может стать его соперником на будущих президентских выборах. Чем это все грозит Америке и Украине?
Часть истеблишмента на протяжении всего правления Трампа, как все более очевидно, работает против него и на подрыв его президентства. Из администрации постоянно происходят утечки конфиденциальной информации, а текучка кадров в ней необычай