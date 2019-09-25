Меж двух огней: решит ли Зеленский судьбу Трампа?

Часть истеблишмента на протяжении всего правления Трампа, как все более очевидно, работает против него и на подрыв его президентства. Из администрации постоянно происходят утечки конфиденциальной информации, а текучка кадров в ней необычай