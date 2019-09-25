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Трамп назвал телефонный разговор с Зеленским «идеальным» 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Трамп назвал «идеальным» разговор с Зеленским
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что демократам придется извиняться после того, как они увидят опубликованный телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Будут ли демократы извиняться после того, как увидят, что было сказано по телефону с президентом Украины? Они будут должны, потому что это был идеальный звонок — и это застанет их врасплох!» — написал Трамп в Facebook.
Накануне Трамп заявил, что согласился рассекретить стенограмму разговора с Зеленским.
Это заявление он сделал на фоне скандала в США. СМИ утверждают, что Трамп якобы добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против Джо Байдена и его сына. Информацию об этом связали также с угрозой Трампа заблокировать военную помощь Украине.
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В мире , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , США
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