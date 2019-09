США расширили санкционные списки по Ирану

США расширили санкционные списки по Ирану , включив туда 6 компаний и 5 физлиц, говорится в сообщении на сайте минфина

В частности, под санкции попали китайские компании COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co., COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. и CHINA CONCORD PETROLEUM CO.