Зеленский привез в ООН пулю 

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН рассказал об истории погибшего в Донбассе оперного певца Василия Слипака и показал пулю, которой он был убит. Видео его выступления опубликовано в Facebook.
По словам Зеленского, Слипак имел божественный голос, который звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в соборе Нотр-Дам в Париже и лондонском Ковент-Гардене.
«Каждый из вас мог бы услышать его, но есть одна вещь, которая не даст это сделать», — сказал украинский лидер и показал пулю.