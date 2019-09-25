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Зеленский привез в ООН пулю 

Lenta.ru + ещё 3 43 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН рассказал об истории погибшего в Донбассе оперного певца Василия Слипака и показал пулю, которой он был убит. Видео его выступления опубликовано в Facebook.
По словам Зеленского, Слипак имел божественный голос, который звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в соборе Нотр-Дам в Париже и лондонском Ковент-Гардене.
«Каждый из вас мог бы услышать его, но есть одна вещь, которая не даст это сделать», — сказал украинский лидер и показал пулю.
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В мире , Видео , Конфликты , Украина , Василий Слипак , Владимир Зеленский , Генассамблея ООН , ООН
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