Зеленский показал убившую Слипака в Донбассе пулю

Зеленский сообщил, что Слипак имел божественный голос и выступал в Карнеги-холле в Нью-Йорке , в соборе Нотр-Дам в Париже и лондонском Ковент-Гардене.

«Каждый из вас мог бы услышать его, но есть одна вещь, которая не даст это сделать», — сказал украинский президент и продемонстрировал пулю.

По словам Зеленского, пуля стоит всего 10 долларов, и сейчас это цена человеческой жизни.

Василий Слипак был солистом Парижской оперы. В 2015 году в качестве добровольца запрещенного в России формирования «Правый сектор» ушел воевать в Донбасс, где в 2016 году был застрелен выстрелом снайпера.