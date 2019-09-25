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Зеленский показал убившую Слипака в Донбассе пулю 

Рамблер + ещё 7 20 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский показал на Генассамблее в ООН пулю, которой был убит оперный певец Василий Слипак в Донбассе. Об этом пишет «Лента.ру».
Зеленский сообщил, что Слипак имел божественный голос и выступал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в соборе Нотр-Дам в Париже и лондонском Ковент-Гардене.
«Каждый из вас мог бы услышать его, но есть одна вещь, которая не даст это сделать», — сказал украинский президент и продемонстрировал пулю.
По словам Зеленского, пуля стоит всего 10 долларов, и сейчас это цена человеческой жизни.
Василий Слипак был солистом Парижской оперы. В 2015 году в качестве добровольца запрещенного в России формирования «Правый сектор» ушел воевать в Донбасс, где в 2016 году был застрелен выстрелом снайпера.
В мире , Видео , Конфликты , Украина , Василий Слипак , Владимир Зеленский , Генассамблея ООН , ООН , Lenta.ru , Нью-Йорк
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