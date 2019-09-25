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Мадуро признался, что ему комфортно в Москве 

Газета.Ru 2 часа назад
Мадуро признался, что ему комфортно в Москве
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро после встречи с Владимиром Путиным отметил, что Москва и Каракас "могут совместно преодолевать любые трудности", передает РИА "Новости".
Он добавил, что нынешняя встреча позволит подвести итоги работы, проделанной в текущем году, а также "посмотреть, какие остались проблемы, с какими реалиями сталкиваются две стороны, как идет прогресс в ряде областей, и выстроить планы на будущее".
"Мы всегда чувствуем себя комфортно в Москве и всегда рады быть здесь", — добавил Мадуро.
Ранее Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Владимир Путин , РИА Новости , Венесуэла , Москва
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