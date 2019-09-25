Мадуро признался, что ему комфортно в Москве

Он добавил, что нынешняя встреча позволит подвести итоги работы, проделанной в текущем году, а также "посмотреть, какие остались проблемы, с какими реалиями сталкиваются две стороны, как идет прогресс в ряде областей, и выстроить планы на будущее".

"Мы всегда чувствуем себя комфортно в Москве и всегда рады быть здесь", — добавил Мадуро.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы.