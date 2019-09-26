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Помпео: США помогут Зеленскому в борьбе с коррупцией 

News.ru + ещё 18 23 минуты назад
США помогут Зеленскому в борьбе с коррупцией
Фото: Ron Przysucha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Власти Соединённых Штатов намерены оказывать необходимую помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Он также заверил в том, что в свете июльского телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с украинским коллегой со стороны чиновников Госдепартамента не было никаких «ненадлежащих действий». Каждое из них «было в полной мере приемлемым» и соответствовало поставленным задачам, подчеркнул Помпео.
Мы старались использовать эту возможность, чтобы улучшить отношения между США и Украиной, укрепить наши отношения, — заявил госсекретарь.
Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Ещё до публикации он стал поводом для решения палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Соединённых Штатов. Как следует из документа, Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители Демократической партии в американском Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.
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Комментарии
В мире , Украина , Война в Сирии , Гражданская война , Майкл Помпео , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Госдеп США , США
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