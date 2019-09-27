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Зеленский не следил за слушаниями в конгрессе США 

RT на русском + ещё 149 37 минут назад
Зеленский не следил за слушаниями в конгрессе США
Фото: ТАСС
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не следил за слушаниями в конгрессе США по поводу его телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.
«Нет, у меня было много встреч», — заявил он.
Отмечается, что Зеленский не стал отвечать на вопрос, считает ли он возможным импичмент Трампа из-за телефонного разговора с ним.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила слушания конгресса о разговоре Трампа и Зеленского.
25 сентября американская администрация опубликовала расшифровку разговора Трампа с Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа.
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В мире , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , США
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