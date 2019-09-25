СНГ предупредили об угрозе «спящих ячеек»

Проблема формирования сети «спящих ячеек» террористов и розыска подозреваемых в экстремизме может стать угрозой почти для всех стран СНГ, заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков

«Системный анализ террористической активности, развивающейся на фоне масштабных геоэкономических и геополитических событий, позволил нам совместно с партнерами выделить пул проблем, которые смогут перерасти в разряд угроз практически для всех государств Содружества. К их числу мы отнесли проблему формирования сети так называемых спящих ячеек, формирующихся из групп лиц, как возвращающихся из зон боевых действий, так и вовлекаемых в террористическую и экстремистскую деятельность у себя на родине», — передает ТАСС заявление Новикова на открытии Сбора руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ «Арарат-Антитеррор-2019».

Он также отметил проблему идентификации и розыска лиц, совершивших преступления террористического или экстремистского характера и укрывающихся от правосудия, и проблему технологизации терроризма.

«Мы фиксируем повышенный интерес террористических организаций к объектам инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, образующих самостоятельный элемент стратегической безопасности для любого государства. Одним из многих доказательств является атака беспилотников в ночь на 14 сентября на нефтеперерабатывающие заводы в Абкайке и Хурайсе на территории Саудовской Аравии, в результате которой добыча нефти сокращена вдвое, поставки поставлены под угрозу срыва, международные обязательства тоже готовы, чтобы развалиться в договорных вопросах», — сказал Новиков.