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СНГ предупредили об угрозе «спящих ячеек» 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
СНГ предупредили об угрозе «спящих ячеек»
Фото: Антитеррористический центр СНГ
Проблема формирования сети «спящих ячеек» террористов и розыска подозреваемых в экстремизме может стать угрозой почти для всех стран СНГ, заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.
«Системный анализ террористической активности, развивающейся на фоне масштабных геоэкономических и геополитических событий, позволил нам совместно с партнерами выделить пул проблем, которые смогут перерасти в разряд угроз практически для всех государств Содружества. К их числу мы отнесли проблему формирования сети так называемых спящих ячеек, формирующихся из групп лиц, как возвращающихся из зон боевых действий, так и вовлекаемых в террористическую и экстремистскую деятельность у себя на родине», — передает ТАСС заявление Новикова на открытии Сбора руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ «Арарат-Антитеррор-2019».
Он также отметил проблему идентификации и розыска лиц, совершивших преступления террористического или экстремистского характера и укрывающихся от правосудия, и проблему технологизации терроризма.
«Мы фиксируем повышенный интерес террористических организаций к объектам инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, образующих самостоятельный элемент стратегической безопасности для любого государства. Одним из многих доказательств является атака беспилотников в ночь на 14 сентября на нефтеперерабатывающие заводы в Абкайке и Хурайсе на территории Саудовской Аравии, в результате которой добыча нефти сокращена вдвое, поставки поставлены под угрозу срыва, международные обязательства тоже готовы, чтобы развалиться в договорных вопросах», — сказал Новиков.
Напомним, 12 сентября ФСБ заявила о возросшей угрозе терактов с помощью дронов.
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Комментарии
В мире , Андрей Новиков , ФСБ , ИТАР-ТАСС
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