США ввели новые санкции против Китая

Под ограничения попали китайские корпорации, которые были замечены в сотрудничестве с Ираном

Официальный Вашингтон вводит новые санкции против китайских компаний из-за их сотрудничества с Ираном. Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

На фоне очередного обострения американо-китайских отношений из-за Ирана, Тегеран анонсировал проведение совместных военно-морских учений в Оманском заливе с Россией и Китаем. Об этом на прошлой неделе заявил глава департамента генштаба ВС страны по международным вопросам Кадир Незами.

Маневры должны пройти в северной части Индийского океана и в Оманском заливе. По словам Незами, они были задуманы с различными целями, одной из которых стал обмен опытом.