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США ввели новые санкции против Китая 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
Под ограничения попали китайские корпорации, которые были замечены в сотрудничестве с Ираном.
Официальный Вашингтон вводит новые санкции против китайских компаний из-за их сотрудничества с Ираном. Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео.
На фоне очередного обострения американо-китайских отношений из-за Ирана, Тегеран анонсировал проведение совместных военно-морских учений в Оманском заливе с Россией и Китаем. Об этом на прошлой неделе заявил глава департамента генштаба ВС страны по международным вопросам Кадир Незами.
Маневры должны пройти в северной части Индийского океана и в Оманском заливе. По словам Незами, они были задуманы с различными целями, одной из которых стал обмен опытом.
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В мире , Азия , Видео , Безопасность , Генштаб , Китай , США
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