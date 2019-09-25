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Трамп заявил, что Путин стремится к урегулированию в Донбассе 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Трамп похвалил Путина за стремление к миру в Донбассе
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин стремится к урегулированию ситуации на востоке Украины, и США рассчитывают на преодоление конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил в среду президент США Дональд Трамп на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"И я по-настоящему надеюсь, что Россия… Я по-настоящему верю, что президент Путин хотел бы чего-то добиться. Я по-настоящему надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением", — сказал глава американской администрации.
"И я знаю, что он пытается сделать это", — добавил Трамп, судя по всему, имея в виду Путина.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича начались массовые протесты на востоке страны, где преобладает русскоязычное население. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Многократные попытки добиться полного прекращения огня на линии соприкосновения сил в Донбассе, периодически предпринимаемые в рамках контактной группы, пока не дают действенных результатов. Последний раз договоренность о бессрочном перемирии была достигнута в июле нынешнего года. Тем не менее ежедневные обстрелы, хоть и уменьшились, по-прежнему продолжаются.
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Комментарии
В мире , Политика , Украина , Виктор Янукович , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин , Генассамблея ООН
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