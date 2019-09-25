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Рухани назвал условие для переговоров с США 

RT на русском 1 час назад
Рухани назвал условие для переговоров с США
Фото: ТАСС
Иранский президент Хасан Рухани заявил, что для проведения переговоров между Тегераном и Вашингтоном после безосновательного выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий между странами «должно быть создано доверие».
Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
«До этого (до начала переговоров. — RT) мы должны создать доверие», — заявил он.
Также Рухани добавил, что если американские власти хотят переговоров, то «они должны создать для этого необходимые условия».
Ранее Трамп заявил, что США не нуждаются в посредниках в переговорах с Ираном.
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В мире , Ближний Восток , США , Хасан Роухани , Fox News , Тегеран
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