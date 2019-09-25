Рухани назвал условие для переговоров с США

Иранский президент Хасан Рухани заявил, что для проведения переговоров между Тегераном и Вашингтоном после безосновательного выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий между странами «должно быть создано доверие».

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«До этого (до начала переговоров. — RT) мы должны создать доверие», — заявил он.

Также Рухани добавил, что если американские власти хотят переговоров, то «они должны создать для этого необходимые условия».

Ранее Трамп заявил, что США не нуждаются в посредниках в переговорах с Ираном.