Рухани назвал условие для переговоров с США 

Иранский президент Хасан Рухани заявил, что для проведения переговоров между Тегераном и Вашингтоном после безосновательного выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий между странами «должно быть создано доверие».
Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
«До этого (до начала переговоров. — RT) мы должны создать доверие», — заявил он.
Также Рухани добавил, что если американские власти хотят переговоров, то «они должны создать для этого необходимые условия».
Ранее Трамп заявил, что США не нуждаются в посредниках в переговорах с Ираном.