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При взрыве в Афганистане погибли три человека 

Российская Газета + ещё 1 10 часов назад
При взрыве в Афганистане погибли три человека
Фото: Reuters
Взрыв прогремел в городе Кандагар на юге Афганистана в ночь на вторник. Взрывное устройство сработало у входа в местный офис президента Афганистана Ашрафа Гани.
ЧП унесло жизни трех человек: ребенка, женщины и пожилого мужчины, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, на прошлой неделе в результате взрыва у здания национального директората безопасности в городе Калат (провинция Забуль) семь человек погибли, еще 85 получили ранения.
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В мире , Ашраф Ахмадзай , РИА Новости , Афганистан , Кандагар
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