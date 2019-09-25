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Фанат попросил денег на банку пива и собрал миллион долларов 

Lenta.ru 1 час назад
Фанат попросил денег на банку пива и собрал $1 миллион
Фото: University of Iowa
Американец Кэрсон Кинг во время студенческого матча по американскому футболу попросил перевести ему денег на пиво и собрал более миллиона долларов. Об этом сообщает Skynews.
Во время встречи между командами «Айова Хокайс» и «Айова Стейт Циклонс» Кэрсон Кинг поднял баннер с просьбой и именем для перевода денег через электронный кошелек. 24-летний американец заявил, что хотел пошутить и не ожидал такой реакции. После того, как сумма перевалила за 600 долларов, он принял решение отдать деньги на благотворительность.
Кинг перевел всю сумму детской больнице Университета Айовы, кроме стоимости одного ящика пива. В знак признательности компания Busch Beer предложила мужчине годовой запас пива и выпустила банки с его лицом и подписью «Легенда Айовы».
В ноябре 2018-го болельщик сборной Уэльса по регби попал в трансляцию матча с командой Шотландии, когда пил пиво, и прославился в сети. Во время исполнения национального гимна страны он предпочел отпить пива, пока остальные зрители пели.
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