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Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН 

RT на русском + ещё 5 52 минуты назад
Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что считает «совершенно необходимым» проведение реформы Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.
Об этом японский премьер заявил в ходе общеполитических дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на сессии ГА ООН заявил, что ядерное оружие в мире нужно «или запретить всем, или разрешить всем».
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В мире , Синдзо Абэ , Реджеп Эрдоган , Генассамблея ООН , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Япония
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