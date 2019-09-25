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Зеленский обвинил Россию в торможении развития Украины 

Украина.ру + ещё 5 40 минут назад
Зеленский выдвинул обвинения против России
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достижению страной целей устойчивого развития мешают сопротивление реформам внутри Украины и война из-за так называемой внешней агрессии со стороны России. Об этом 25 сентября сообщает «Интерфакс-Украина».
«На этом пути [развития Украины] сегодня два барьера. Первый — это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины», — сказал Зеленский.
Он выразил надежду, что вместе с международными партнерами, политико-дипломатическим путем Украина сможет добиться возвращения своих территорий и прекращения войны.
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В мире , Владимир Зеленский , Интерфакс
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