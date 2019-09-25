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Президент Ирана заявил, что Израиль оказывает поддержку ИГ 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Глава Ирана обвинил Израиль в поддержке ИГ
Фото: ТАСС
Президент Ирана Хасан Роухани назвал Израиль пособником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). С соответствующим заявлением он выступил во вторник в интервью телеканалу Fox News.
"Террористы — те, кто обеспечивает поддержку ИГ. Израиль — это та страна, которая заботится о раненых бойцах ИГ, они поставляют им оружие", — указал иранский лидер.
"Конечно, несомненно, а у вас были какие-то сомнения?" — сказал Роухани в ответ на уточняющий вопрос ведущего. "Если вам нужны доказательства, вам следует посетить израильские больницы и посмотреть на раненых бойцов "Даиш" [арабское название ИГ], на то, как им оказывают помощь. Вам следует посмотреть на оружие, изъятое у бойцов ИГ, и увидеть, что оно произведено в Израиле", — указал президент Ирана.
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В мире , Ближний Восток , Хасан Роухани , Исламское государство , Fox News , Иран
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