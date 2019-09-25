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США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн 

Газета.Ru + ещё 1 45 минут назад
США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн
Фото: ТАСС
Агентство США по международному развитию (USAID) собирается предоставить оппозиции Венесуэлы финансовые средства в качестве помощи. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Уточняется, что такое заявление глава USAID Марк Грин сделал во время встречи с послом Хуана Гуаидо в США Карлосом Веккьо.
Отмечается, что агентство собирается выделить $52 млн В заявлении говорится, что денежные средства будут предоставлены с целью "помочь временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и народу страны".
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента США Дональда Трампа с Адольфом Гитлером.
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В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Марк Грин , Хуан Гуаидо , Дональд Трамп , Венесуэла
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