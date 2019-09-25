США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн

Агентство США по международному развитию (USAID) собирается предоставить оппозиции Венесуэлы финансовые средства в качестве помощи. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что агентство собирается выделить $52 млн В заявлении говорится, что денежные средства будут предоставлены с целью "помочь временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и народу страны".